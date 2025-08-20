Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Новосибирском построят центр радиационных испытаний за 5 млрд

Место размещение объекта и сроки введения в эксплуатацию пока не уточняются.

Место размещение объекта и сроки введения в эксплуатацию пока не уточняются.

В Новосибирской области планируется создание нового научно-исследовательского комплекса. Об этом в беседе с корреспондентом Сиб.фм рассказала заместитель новосибирского губернатора, Ирина Мануйлова.

«Правительство региона намерено реализовать проект по возведению Центра радиационного тестирования промышленных ускорителей, включающего сопутствующую инфраструктуру. Ориентировочная стоимость проекта оценивается в 5 миллиардов рублей», — пояснила Ирина Мануйлова.

Точное местоположение будущего центра и предполагаемые сроки его запуска в работу пока не определены. Рассматривается возможность интеграции радиационного центра с уже существующим комплексом СКИФ.

Этот амбициозный проект призван стать ключевым звеном в развитии отечественной науки и промышленности, обеспечив новые возможности для исследований в области материаловедения, ядерной физики и создания передовых технологий.

Ожидается, что центр привлечет ведущих специалистов и станет площадкой для международного сотрудничества, способствуя укреплению научного потенциала Сибирского региона.