«Хочу рассказать все, как есть на самом деле»: Диброва записала видеообращение

Несколько недель не утихают слухи о возможном разводе телеведущего Дмитрия Диброва и его супруги Полины. На днях она записала видеосообщение для подписчиков в социальных сетях.
Жена шоумена рассказала, что в настоящее время вместе с сыном и едет на поезде из Ростова-на-Дону, где она родилась и выросла, обратно в Москву.
— Что бы ни происходило, спасибо за теплые, дружеские комментарии. Очень хочу поделиться и рассказать все, как есть на самом деле, — заявила Диброва в Telegram-канале.
18 августа сообщалось, что супруга бизнесмена Романа Товстика, который якобы является любовником Полины Дибровой, устроила истерику и набросилась на него, после чего тот упал и сломал ногу в двух местах. Мужчина с другом занимался ремонтом в студии, когда туда внезапно пришла его жена Елена. Она стала вести агрессивно, а затем толкнула супруга, что привело к падению.
По данным СМИ, Дмитрий Дибров и его жена во время развода будут делить трехэтажный особняк на Рублевском шоссе площадью более тысячи квадратных метров с бассейном, домашним кинотеатром и сауной. Журналист Отар Кушанашвили выразил уверенность в том, что уже в ближайшее время его коллега представит публике новую избранницу.
Сама Диброва ранее отказалась комментировать слухи о разводе с шоуменом. В разговоре с журналистами она сказала, что у них в семье все хорошо и они находятся в прекрасных отношениях. «Вечерняя Москва» рассказала, как Диброва познакомилась со своим супругом, когда появились первые подозрения о разладе в их отношениях и что известно о ее отношениях с Еленой Товстик.