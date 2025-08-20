Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске случайно повредили уникальный футбольный кубок РФС

Кубок России по футболу получил трещину во время турне по Омску.

Источник: Соцсети

Главный футбольный трофей страны едва не был поврежден во время своего турне по городам России, сообщает Mash. Инцидент произошел на одном из предприятий в Омске, где Кубок России доставили для экскурсии на завод мороженого.

По информации источника, во время мероприятия трофей случайно уронили, что привело к появлению трещины. Чтобы предотвратить дальнейшие повреждения, организаторы приняли решение поместить кубок в стеклянный аквариум.

Напомним, Российский футбольный союз (РФС) проводит турне с главным призом чемпионата по городам, где проходят матчи Премьер-лиги. В РФС уже прокомментировали ситуацию, заверив, что победитель РПЛ получит трофей в идеальном состоянии — его отремонтируют и приведут в порядок.

Старт сезона Российской Премьер-лиги состоялся 18 июля, а на зимнюю паузу команды отправятся 14 декабря.

Ранее мы писали, что капитан омского «Авангарда» создал собственный телеграм-канал «Батя с клюшкой».