В Омске случайно повредили уникальный футбольный кубок РФС

Главный футбольный трофей страны едва не был поврежден во время своего турне по городам России, сообщает Mash. Инцидент произошел на одном из предприятий в Омске, где Кубок России доставили для экскурсии на завод мороженого.
По информации источника, во время мероприятия трофей случайно уронили, что привело к появлению трещины. Чтобы предотвратить дальнейшие повреждения, организаторы приняли решение поместить кубок в стеклянный аквариум.
Напомним, Российский футбольный союз (РФС) проводит турне с главным призом чемпионата по городам, где проходят матчи Премьер-лиги. В РФС уже прокомментировали ситуацию, заверив, что победитель РПЛ получит трофей в идеальном состоянии — его отремонтируют и приведут в порядок.
Старт сезона Российской Премьер-лиги состоялся 18 июля, а на зимнюю паузу команды отправятся 14 декабря.
