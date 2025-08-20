Ричмонд
Сибиряки не заметили оттока иностранцев

НОВОСИБИРСК, 20 августа, ФедералПресс. Жители Новосибирска не заметили сокращения числа мигрантов, о котором ранее отчиталось МВД. Своим мнением они поделились в комментариях на Дзен-канале «Сибирские ссылки».

Источник: AP 2024

«На чем основана эта информация? Местные говорят, что это не так», — удивляется Константин Ш.

Некоторые читатели уверены, что реальная ситуация принципиально противоречит официально декларируемой.

«Что-то не заметил! А вот то, что их стало больше, — это видно!» — настаивает Геннадий.

Сибиряки также рассказали о своих наблюдениях по этому вопросу.

«Был сегодня в МФЦ на ул. Сибиряков. Этих незаменимых спецов примерно процентов 60−70», — утверждает Александр К.

Отдельные пользователи поделились мнением, что правоохранительные органы недостаточно внимания уделяют нарушениям в миграционной сфере.

«Пора полиции начинать по-настоящему работать. Отрабатывать свою зарплату, которую платят им горожане», — заявил Матвей Г.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что, по данным МВД, за последнюю неделю в Новосибирскую область въехали 7799 мигрантов, но при этом покинули регион 9060 иностранных граждан. Новосибирская область вошла в число 29 регионов России, где в 2026 году будут установлены «региональные особенности» в отношении найма иностранных работников, согласно предложению Министерства труда и социальной защиты РФ.