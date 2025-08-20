Сибиряки не заметили оттока иностранцев

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что, по данным МВД, за последнюю неделю в Новосибирскую область въехали 7799 мигрантов, но при этом покинули регион 9060 иностранных граждан. Новосибирская область вошла в число 29 регионов России, где в 2026 году будут установлены «региональные особенности» в отношении найма иностранных работников, согласно предложению Министерства труда и социальной защиты РФ.