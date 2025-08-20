Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае отцу участника СВО три года не подключали газ по заявке

В районе имени Лазо суд восстановил права 61-летнего жителя поселка Переяславка, чей сын участвует в специальной военной операции — его дом три года не подключали к газораспределительной сети.

Источник: Reuters

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Как выяснило надзорное ведомство, пенсионер ещё в июле 2022 года заключил договор о технологическом присоединении оборудования к газовым сетям. Срок выполнения работ организациями был установлен до конца 2024 года. Однако обязательства исполнены не были.

Чтобы защитить интересы сельчанина, прокуратура подала иск в суд с требованием обязать ответчиков выполнить условия договора. После рассмотрения материалов дела суд встал на сторону заявителя и удовлетворил требования надзорного ведомства.

После вступления решения в законную силу прокуратура района им. Лазо возьмет на контроль его исполнение и добьется фактического подключения жилья к газораспределительной системе.