В Хабаровском крае отцу участника СВО три года не подключали газ по заявке

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Как выяснило надзорное ведомство, пенсионер ещё в июле 2022 года заключил договор о технологическом присоединении оборудования к газовым сетям. Срок выполнения работ организациями был установлен до конца 2024 года. Однако обязательства исполнены не были.
Чтобы защитить интересы сельчанина, прокуратура подала иск в суд с требованием обязать ответчиков выполнить условия договора. После рассмотрения материалов дела суд встал на сторону заявителя и удовлетворил требования надзорного ведомства.
После вступления решения в законную силу прокуратура района им. Лазо возьмет на контроль его исполнение и добьется фактического подключения жилья к газораспределительной системе.