В Госдуму внесут проект о бесплатном горячем питании для всех школьников

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента законопроект, которым устанавливается право всех учащихся государственных и муниципальных школ на бесплатное горячее питание, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.
«Настоящим законопроектом предлагается предоставить бесплатное питание школьникам, обучающимся по программам начального, основного и среднего общего образования», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что в настоящее время бесплатное горячее питание получают учащиеся начальной школы, а также дети льготных категорий — из многодетных семей, сироты, дети с инвалидностью.
«В 2020 году Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников младших классов, его соавторами стали лидеры всех фракции. Но еще тогда мы говорили, что нужно расширить эту меру, ввести хотя бы одноразовое бесплатное питание и для учеников 5−11-х классов», — рассказал лидер партии.
По его словам, школьный «стол» — это не просто финансовые затраты родителей, но еще и «атрибут неравенства», когда меню детей из обеспеченных и небогатых семей может существенно отличаться. «Наш законопроект это неравенство устраняет», — уточнил Миронов.
Кроме того, Гусев, комментируя инициативу, сообщил РИА Новости, что в России обучается более 18 миллионов школьников.
«Многие из них уже имеют хронические заболевания. Одна из причин — отсутствие регулярного трехразового питания. Наш законопроект — это уверенность родителей в завтрашнем дне. Реализация этой инициативы на федеральном уровне станет важным шагом к обеспечению здоровья детей по всей стране», — добавил депутат.