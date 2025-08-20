В Госдуму внесут проект о бесплатном горячем питании для всех школьников

«В 2020 году Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников младших классов, его соавторами стали лидеры всех фракции. Но еще тогда мы говорили, что нужно расширить эту меру, ввести хотя бы одноразовое бесплатное питание и для учеников 5−11-х классов», — рассказал лидер партии.