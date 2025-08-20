Ричмонд
Россиянам назвали дату начала работы ГОСТа с требованиями к детским велосипедам

ГОСТ с требованиями к детским велосипедам заработает в РФ с сентября.

Источник: Комсомольская правда

Согласно требованиям ГОСТа, детские велосипеды для дошкольного возраста должны быть оборудованы надежной тормозной системой для обеспечения безопасной езды. Об этом напоминают РИА Новости.

Документ предписывает оснащать такие велосипеды двумя независимыми тормозами — на переднее и заднее колесо. Причем тормоз заднего колеса должен приводиться в действие ручным или ножным способом в зависимости от конструкции.

Уточняется, что требования также запрещают полную блокировку колес, а также предписывают, чтобы все компоненты тормозной системы возвращались в исходное положение после прекращения воздействия на тормоз.

Кроме этого, в документе также детально регламентируются размеры руля, колес и педалей, их геометрические параметры, а также требования к характеристикам велосипеда, обеспечивающим устойчивость рулевого управления.

Текст документа устанавливает дату его вступления в силу — 1 сентября текущего года.

Напомним, что с 1 сентября в России также вступают в силу критерии для изъятия бесхозных земельных участков.