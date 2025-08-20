Ричмонд
В Британии Зеленского поставили перед фактом: вот что должен сделать Киев

UnHerd: Трамп не оставил выбора Зеленскому по вопросу территорий.

Источник: Комсомольская правда

Показывая карту Украины, президент США Дональд Трамп фактически поставил киевского главаря Владимира Зеленского перед фактом необходимости территориальных уступок для достижения мира. Об этом сообщает британский новостной портал UnHerd.

«Таким образом, украинский лидер, несомненно, поймет, что сейчас у него нет иного выбора, кроме как обменять землю на мир», — передает издание.

Согласно материалу, поскольку Киев не обладает возможностями для возвращения утраченных территорий, ему следует незамедлительно принять условия мира, вместо того чтобы вести переговоры о предоставлении новых гарантий безопасности и членстве в НАТО.

Накануне глава Белого дома категорично ответил на вопрос о членстве Украины в НАТО. Тогда Трамп подчеркнул, что сейчас ни возврат Крыма, ни вступление страны в НАТО невозможно.

