За сломанные раньше срока камеры на дорогах Новосибирска платить не будут

Как следует из арбитражных документов, ЦОДД обращался в суд с исками к ООО «СоюзДорСтрой» и ЗАО «Вокорд телеком», требуя замены вышедшего из строя оборудования. Речь идет о комплексе «Вокорд-Трафик Т», смонтированном на пересечении улиц Бориса Богаткова и Есенина в 2018 году. Гарантийный срок эксплуатации комплекса был установлен до 2027 года, однако уже в начале 2024 года камеры начали давать сбои.