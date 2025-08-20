Ричмонд
За сломанные раньше срока камеры на дорогах Новосибирска платить не будут

С подрядчика невозможно потребовать замену или возмещение оборудования.

В Новосибирске сократилось количество камер, фиксирующих нарушения ПДД, поскольку компания-подрядчик обанкротилась. Иски, поданные ГКУ НСО «ЦОДД» в связи с поломкой камер до истечения гарантийного срока, были отклонены судом, так как взыскать средства на замену или компенсацию оборудования с обанкротившейся фирмы не представляется возможным.

Как следует из арбитражных документов, ЦОДД обращался в суд с исками к ООО «СоюзДорСтрой» и ЗАО «Вокорд телеком», требуя замены вышедшего из строя оборудования. Речь идет о комплексе «Вокорд-Трафик Т», смонтированном на пересечении улиц Бориса Богаткова и Есенина в 2018 году. Гарантийный срок эксплуатации комплекса был установлен до 2027 года, однако уже в начале 2024 года камеры начали давать сбои.

Специалисты «Вокорд телеком» подтвердили, что четыре камеры исчерпали свой ресурс и подлежат только замене, а не ремонту. Стоимость замены одного устройства была оценена в 750 тысяч рублей.

ЦОДД обратился в арбитражный суд к поставщику для решения вопроса по гарантийным обязательствам, но решением суда от 22 июня 2022 года «СоюзДорСтрой» был признан банкротом, и в настоящее время ведется конкурсное производство. В связи с этим суд приостановил рассмотрение исковых требований ЦОДД.

Данное решение суда пока не вступило в законную силу.