В России намерены ввести штрафы за нарушения перед отопительным сезоном

В случае если предписания не выполняют потребители тепловой энергии или управляющие организации, для граждан предполагается предупреждение или штраф в 500 рублей, для должностных лиц — от 2 до 4 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 5 до 10 тысяч рублей. Кроме того, уточняется ответственность должностных лиц за несвоевременную подачу схем теплоснабжения и размещение информации о публичных слушаниях: за эти нарушения предусматривается предупреждение или штраф до 10 тысяч рублей.