В России намерены ввести штрафы за нарушения перед отопительным сезоном

Соответствующие поправки в КоАП могут быть рассмотрены Госдумой уже в четвертом квартале 2025 года.
В России одобрили предложение Минэнерго о введении штрафов для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не устранивших выявленные нарушения перед отопительным сезоном. Об этом сообщили источники в кабмине.
«Это такие составы, как неустранение теплоснабжающими организациями выявленных нарушений, указанных в акте, содержащем оценку обеспечения готовности к отопительному периоду в установленные сроки. За это будет наложен штраф от 2 тыс. до 4 тыс. рублей», — рассказал «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
В случае если предписания не выполняют потребители тепловой энергии или управляющие организации, для граждан предполагается предупреждение или штраф в 500 рублей, для должностных лиц — от 2 до 4 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 5 до 10 тысяч рублей. Кроме того, уточняется ответственность должностных лиц за несвоевременную подачу схем теплоснабжения и размещение информации о публичных слушаниях: за эти нарушения предусматривается предупреждение или штраф до 10 тысяч рублей.
Как отметила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, новые штрафы — продолжение ужесточения контроля за подготовкой к осенне-зимнему периоду. Теперь акт готовности подписывается в два этапа: сначала выявляются и предписывается устранить недочеты, затем подтверждается их устранение. Депутат выразила мнение, что предложенные суммы штрафов «смехотворны» и не способны мотивировать компании к оперативному устранению нарушений — по ее словам, санкции должны быть значительно выше.
Эксперты отмечают, что в настоящее время за серьезные нарушения в сфере теплоснабжения могут применяться как административные, так и уголовные меры ответственности. Максимальные административные штрафы для юридических лиц достигают 500 тыс. рублей, а при тяжких последствиях возможна уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на восемь лет. Однако на практике чаще ограничиваются административными протоколами и штрафами, а уголовные дела возбуждаются лишь после крупных аварий или чрезвычайных происшествий.