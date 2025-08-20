Начиная с жемчужной: В России намерены ввести федеральные выплаты к юбилеям свадеб

В Госдуме предложили денежно поощрять супружеские пары, состоящие в браке не меньше 30 лет, и на федеральном уровне закрепить выплаты. Об этом РИА Новости сообщил автор инициативы, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
По его словам, сегодня многие регионы страны выплачивают подобные выплаты супругам, и, чтобы продемонстрировать свое отношение к продолжительным семейным отношениям, государство должно сделать такую выплату федеральной.
Так, предлагает парам с 30-летним стажем брака выплачивать 30 тысяч рублей, к 40-летию со дня свадьбы — 40 тысяч и так далее. Впрочем, парламент этот законопроект отклонил, но Нилов пообещал и дальше добиваться его принятия. Теперь проект закона будет подаваться на экспертизу правительству России как межфракционный.
В начале сентября некоторые категории пенсионеров в России получат надбавки к пенсии. Перерасчеты будут проводиться автоматически, заявления подавать не потребуется.
С 1 октября 2025 года в России увеличат зарплаты работников бюджетной сферы. Оклады вырастут на 7,6% для сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.