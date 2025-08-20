Начиная с жемчужной: В России намерены ввести федеральные выплаты к юбилеям свадеб

Так, предлагает парам с 30-летним стажем брака выплачивать 30 тысяч рублей, к 40-летию со дня свадьбы — 40 тысяч и так далее. Впрочем, парламент этот законопроект отклонил, но Нилов пообещал и дальше добиваться его принятия. Теперь проект закона будет подаваться на экспертизу правительству России как межфракционный.