Федерация итальянской прессы обвинила Мелони в неуважении к журналистам

Федерация итальянской прессы (FNSI) обвинила премьер-министра республики Джорджу Мелони в неуважении после того, как она на встрече в Белом доме с лидерами Соединенных Штатов и Евросоюза отказалась общаться с журналистами из Италии.
По окончании саммита в Вашингтоне итальянский лидер полушутя оценила энтузиазм американского президента Дональда Трампа в отношении представителей СМИ.
— Я никогда не хочу общаться с итальянской прессой, — ее слова попали на камеру.
— За годы своей деятельности Мелони заменила пресс-конференции длинными онлайн-монологами, без заслушивания доводов и вопросов. Пропаганда, а не информация, — высказалась генсекретарь FNSI Алессандра Костанте.
По ее словам, слова премьер-министра свидетельствуют о сложном характере ее отношений с итальянской прессой, передает РИА Новости.
— Это подтверждает нехватку уважения в отношении СМИ. Общеизвестно, что Мелони не любит журналистов и их вопросы, — приводятся слова Костанте на сайте FNSI.
Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский 18 августа после окончания двусторонней встречи ненадолго вышли из Овального кабинета Белого дома, сделали совместное фото с европейскими лидерами и чиновниками, после чего начали с ними переговоры.