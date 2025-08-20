Должники из приграничных регионов России получат отсрочку по кредитам

По сведениям издания, законопроект предусматривает, что отсрочка будет действовать только на время действия военного положения или режима КТО. При этом инициатива не распространяется на алименты, выплаты за причиненный вред жизни и здоровью (включая случаи смерти кормильца), а также на долги, связанные с коррупционными преступлениями.