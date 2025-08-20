Россиянам объяснили, почему могут сниться кошмары про смерть

Сновидения часто кажутся странными или пугающими, но у многих популярных сюжетов есть свое объяснение с точки зрения психологии. Особенно это касается снов о смерти. Психолог, юнгианский аналитик, преподаватель психологии Московского института психоанализа, член многих профессиональных организаций Светлана Эрик объяснила KP.RU, что может отражать такой сюжет.
— Если во сне сновидец начинает ругаться с покойником, мол, что ты пришел! То это говорит о застревании на определенном этапе горевания, на этапе гнева на умершего. Психика понимает, что этот человек умер, но злость на него за то, что он «бросил», не проходит, — поделилась Эрик.
Иногда людям снится, что умерли они сами. По словам эксперта, это часто символизирует внутренние перемены. Это может говорить об «умирании» прежних установок внутри себя. Например, когда человек меняет социальный статус или начинает новый этап жизни. Психолог предупредила, что самостоятельно трактовать такие сны сложно.
— Часто «умереть во сне» или оказаться на пороге смерти, — это про переломные моменты в жизни, о перенаправлении в новое русло реализации человека, — заключила специалист.