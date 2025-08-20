Россиянам объяснили, почему могут сниться кошмары про смерть

— Если во сне сновидец начинает ругаться с покойником, мол, что ты пришел! То это говорит о застревании на определенном этапе горевания, на этапе гнева на умершего. Психика понимает, что этот человек умер, но злость на него за то, что он «бросил», не проходит, — поделилась Эрик.