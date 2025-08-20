Красноярский силач Василий «Пельмень» Камоцкий лидирует в шоу «Большой куш. Бангкок» на ТНТ

В недавно вышедшем эпизоде программы команда из Красноярска вновь доказала свою конкурентоспособность. Участникам предстояло пройти экстремальное испытание с кокосами: переносить плоды на голове по раскаленному песку, раскалывать их мачете и наполнять сосуд молоком. Несмотря на высокий травматизм задания, дуэт успешно справился с задачей, заняв третье место.