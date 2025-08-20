Красноярский силач Василий «Пельмень» Камоцкий лидирует в шоу «Большой куш. Бангкок» на ТНТ

Красноярский спортсмен Василий «Пельмень» Камоцкий продолжает демонстрировать впечатляющие результаты в реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» на телеканале ТНТ.
В составе команды с Кириллом Сарычевым он стабильно занимает высокие места в турнирной таблице, подтверждая статус одного из фаворитов проекта.
В недавно вышедшем эпизоде программы команда из Красноярска вновь доказала свою конкурентоспособность. Участникам предстояло пройти экстремальное испытание с кокосами: переносить плоды на голове по раскаленному песку, раскалывать их мачете и наполнять сосуд молоком. Несмотря на высокий травматизм задания, дуэт успешно справился с задачей, заняв третье место.
Особенно зрелищным стал этап с переносом кокосов — участникам приходилось передвигаться по горячему песку босиком, используя скорлупу как подобие лыж, что требовало недюжинной координации и выносливости.
Дополнительным успехом стало победа в парном состязании на внимательность вместе с командой Марии Кравченко и Екатерины Кабак. Участникам необходимо было по памяти собрать пляжную сумку с нужными предметами, что они выполнили быстрее всех.
Напомним, что в предыдущей серии Василию Камоцкому уже удалось блестяще выполнить индивидуальную миссию — вычерпать воду из огромного аквариума с помощью небольшой мензурки за 10 минут, принеся дополнительный бонус своей команде.
Проект «Большой куш. Бангкок» продолжает держать зрителей в напряжении, а красноярский спортсмен остается одним из самых ярких участников шоу, регулярно доказывая свое право на борьбу за главный приз.