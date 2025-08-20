В общественной приемной губернатора НСО проведут «прямую телефонную линию»

В общественной приёмной Губернатора области 21.08.2025 с 10.00 до 12.00 проводится «прямая телефонная линия» по бесплатному тел. 8−800−101−84−73, по теме: «О предоставлении выплат и мер социальной поддержки семьям с детьми».
В «прямой телефонной линии» примут участие специалисты министерства труда и социального развития Новосибирской области, министерства образования Новосибирской области, министерства здравоохранения Новосибирской области и Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в Новосибирской области".