Номер отключат: правила использования мобильной связи изменили в России

В рамках новых правил было отменено положение, согласно которому сведения о телефонных переговорах могли предоставляться только самим абонентам или их законным представителям, если иное не предусмотрено законом. Теперь у операторов сотовой связи появляется право отказать в предоставлении такой информации, что вызывает определённые вопросы о балансе между защитой личных данных и интересами правоохранительных органов.