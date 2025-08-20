Номер отключат: правила использования мобильной связи изменили в России

Эти изменения направлены на регулирование работы операторов и усиление защиты прав потребителей, а также на расширение возможностей государственных структур в сфере информационной безопасности.
Об этом предупредила всех граждан кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.
В рамках новых правил было отменено положение, согласно которому сведения о телефонных переговорах могли предоставляться только самим абонентам или их законным представителям, если иное не предусмотрено законом. Теперь у операторов сотовой связи появляется право отказать в предоставлении такой информации, что вызывает определённые вопросы о балансе между защитой личных данных и интересами правоохранительных органов.
Важно отметить, что тайна телефонных разговоров по-прежнему охраняется законом, однако допускается ряд исключений. В частности, Верховный суд РФ признал законным правило о круглосуточном удалённом доступе ФСБ и полиции к базам данных операторов связи. Это включает информацию о фактах звонков, СМС-сообщениях, интернет-сессиях и других видах коммуникаций, что вызывает дискуссии о границах вмешательства государства в личную жизнь граждан.
Также вводится новая норма, позволяющая операторам ограничивать передачу текстовых сообщений с согласия абонента в целях противодействия мошенничеству. Пока неясно, как именно эта мера будет реализована на практике и каким образом будет обеспечена защита прав пользователей.
Важным изменением стало расширение перечня служб, для которых операторы обязаны обеспечить бесплатный вызов. Теперь к ним добавлены информационно-справочные службы Министерства обороны РФ, что вполне объяснимо в условиях текущей геополитической ситуации и необходимости оперативной коммуникации с гражданами.
Кроме того, появилась возможность заключать договор на оказание услуг связи не только при предъявлении бумажного паспорта, но и через электронный документ — электронный паспорт с использованием системы идентификации «Госуслуги». Это значительно упрощает процедуру оформления и делает её более удобной для абонентов.
Также предусмотрены новые условия возврата неиспользованных средств на счёте при расторжении договора: теперь оператор обязан вернуть остаток средств только при наличии соответствующих документов или информации для контроля в рамках борьбы с легализацией преступных доходов.
Еще одним важным нововведением стало расширение способов изменения условий договора и подключения дополнительных услуг. Помимо традиционной письменной формы теперь допускается оформление таких изменений через личный кабинет на сайте оператора, отправкой СМС или голосовым вызовом — что значительно повышает гибкость взаимодействия с клиентами.
Наконец, операторам сотовой связи предоставлено право расторгать договор с абонентом в одностороннем порядке, если тот не использует услуги связи в течение минимум 90 календарных дней. Ранее такие сроки устанавливались по усмотрению оператора или вообще не регламентировались. Новая норма направлена на более четкое регулирование взаимоотношений между провайдерами и пользователями и предотвращение злоупотреблений со стороны операторов.