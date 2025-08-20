В Новосибирске около 500 детей «не вместились» в школы по месту жительства

В Новосибирске около полутысячи детей не смогли поступить в учебные заведения по месту регистрации из-за их высокой загруженности. По словам заместителя мэра Валерия Шварцкоппа, озвученным на оперативном совещании 19 августа, после согласования с родителями, эти дети были распределены в другие школы, куда их будут доставлять на автобусах.