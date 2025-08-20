В Новосибирске около 500 детей «не вместились» в школы по месту жительства

Непростая сложная ситуация с дефицитом школьных мест сложилась в Октябрьском, Ленинском и Кировском районах.
В Новосибирске около полутысячи детей не смогли поступить в учебные заведения по месту регистрации из-за их высокой загруженности. По словам заместителя мэра Валерия Шварцкоппа, озвученным на оперативном совещании 19 августа, после согласования с родителями, эти дети были распределены в другие школы, куда их будут доставлять на автобусах.
Наиболее остро проблема нехватки мест наблюдается в Октябрьском, Ленинском и Кировском районах города. Например, школа № 216, расположенная на Плющихинском жилмассиве, не смогла принять всех детей, проживающих на прикрепленной территории. Ученики, которым не хватило мест, были перенаправлены в школу № 194 на улице Лазурной (Восточный ж\м). Аналогичная ситуация сложилась и в школе № 217 в жилом комплексе «Матрешкин двор» (Кировский район), где часть учеников, проживающих рядом, будут посещать школы №№ 64 (Северо-Чемской ж\м), 134 (ул. Петухова) и 196 (ул. Саввы Кожевникова).
Из-за критической переполненности школы № 138 на улице Клубной в Ленинском районе часть учеников переведена в школу № 221 на улице Забалуева.
Валерий Шварцкопп также сообщил о заключении муниципальных контрактов с транспортными компаниями, которые будут обеспечивать перевозку школьников.
Кроме того, переполнен и лицей № 185 на улице Тургенева в Октябрьском районе, поэтому не попавшие в него дети зачислены в ближайшие школы в пешей доступности. В 2025 году новосибирские школы ожидают около 20 тысяч первоклассников, из которых уже зачислено 15 912.