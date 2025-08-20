Законопроект ограничит въезд иностранных детей без сопровождения взрослых

В России предлагают ужесточить правила въезда и пребывания несовершеннолетних иностранцев. Законопроект предусматривает запрет на въезд детей без сопровождения родителей или взрослых с нотариальной доверенностью. Въезд по доверенности разрешается только для обучения, лечения и временного участия в мероприятиях. Инициаторы инициативы отмечают, что некоторые подростки приезжают под видом учебы, а фактически работают. Однако правительство считает, что такие меры не решат проблему безнадзорности иностранных детей. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Поправки к законам о правовом положении иностранных граждан и порядке въезда и выезда из страны вводят понятие «несовершеннолетний иностранный гражданин» и устанавливают, что такие лица могут въезжать в Россию только с родителями, законными представителями или сопровождающими взрослыми, имеющими нотариально заверенное согласие семьи. В случае аннулирования разрешений на временное проживание предлагается депортировать иностранцев вместе с детьми при отсутствии других законных представителей.
В пояснительной записке отмечается, что сейчас несовершеннолетние иностранцы могут въезжать без доверенностей, что приводит к ситуациям, когда дети остаются в стране без законных представителей и нарушают миграционный режим. В первом полугодии в России находилось около 765 тысяч иностранных детей преимущественно из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. По данным МВД, в 2024 году около 1,5 тысячи детей из стран СНГ были помещены в центры временного содержания за нарушение миграционного законодательства. Поправки призваны предотвратить случаи незаконного пребывания несовершеннолетних иностранцев.
В правительстве считают, что запрет на въезд без родителей соответствует международному праву и предназначен для учебы, лечения и туризма. Однако введение обязательных нотариальных доверенностей не гарантирует решение проблемы безнадзорности, поскольку не обеспечивает помещение детей в специализированные центры. Также отсутствует механизм проверки подлинности доверенностей, а статистика не раскрывает причины нахождения детей в стране без родителей. В связи с этим поправки требуют доработки.
