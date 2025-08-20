Законопроект ограничит въезд иностранных детей без сопровождения взрослых

В пояснительной записке отмечается, что сейчас несовершеннолетние иностранцы могут въезжать без доверенностей, что приводит к ситуациям, когда дети остаются в стране без законных представителей и нарушают миграционный режим. В первом полугодии в России находилось около 765 тысяч иностранных детей преимущественно из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. По данным МВД, в 2024 году около 1,5 тысячи детей из стран СНГ были помещены в центры временного содержания за нарушение миграционного законодательства. Поправки призваны предотвратить случаи незаконного пребывания несовершеннолетних иностранцев.