Золотую свадьбу отметила семья, которая познакомилась на дискотеке под Новосибирском

Юбиляры богаты двумя дочерьми и двумя внуками.
15 августа в отделе ЗАГС Купинского района (с. Баган) отметили 50-летие семейной жизни Николая Михайловича и Екатерины Афанасьевны Долженок. Их любовь зародилась на сельских вечеринках. Об этом сообщают в пресс-службе ЗАГСа.
Оба супруга посвятили себя труду на родной земле: Николай Михайлович преподавал технологии и обучал детей вождению сельхозтехники, а Екатерина Афанасьевна — русский язык и литературу.
У юбиляров две дочери, Галина и Людмила, и двое внуков, Виталий и Егор. Семья Долженок является примером трудолюбия и любви к близким. Николай Михайлович увлекается техникой, охотой и лыжами, а Екатерина Афанасьевна занимается домом и садом.
Секрет их долгой и счастливой семейной жизни, по их словам, в совместном труде, доверии и умении прощать.
Специалист отдела ЗАГС Лилия Батракова, председатель Совета ветеранов Валентина Смирнова и специалист администрации Андреевского сельсовета Нина Кривошеева поздравили юбиляров, вручив им памятные адреса, цветы и подарки.