Перевозчиков машины для подрыва Крымского моста задержали на Кубани

Ранее, 18 августа, ФСБ проинформировала о предотвращении теракта, который готовился на Крымском мосту. Машина с бомбой ехала с Украины. Она пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Осетии и должна была направиться в Краснодарский край на автовозе.