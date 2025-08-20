Перевозчиков машины для подрыва Крымского моста задержали на Кубани

Лица, которые перевозили автомобиль со взрывчаткой для подрыва Крымского моста, были задержаны в станице Старонижестеблиевской в Краснодарском крае.
Ранее, 18 августа, ФСБ проинформировала о предотвращении теракта, который готовился на Крымском мосту. Машина с бомбой ехала с Украины. Она пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Осетии и должна была направиться в Краснодарский край на автовозе.
Как сообщает РИА Новости, перевозчиков, которые транспортировали автомобиль, задержали на обочине трассы. Недалеко от места, где их поймали, находится элеватор. Кроме того, рядом также расположена железнодорожная станция.
Уточняется, что в дальнейшем автомобиль планировалось передать другому водителю, который не знал о взрывчатке. По замыслу организаторов, он должен был выехать на этой машине на Крымский мост.
Напомним, 19 августа глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в автомобиле для подрыва Крымского моста находилось 130 кг взрывчатки, которую замаскировали под батарею. По его словам, машина пересекла границы множества европейских стран.
Сапер с позывным Фет в беседе aif.ru заявил, что подрыв такого количества взрывчатки мог привести к жертвам среди мирного населения и повреждению дорожного полотна Крымского моста.