Присмотревшись внимательно на карту Украины, которую в Овальном кабинете Белого дома показывал президент США Дональд Трамп нелегитимному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, можно увидеть любопытные детали. Название Незалежной оказалось только на западной ее части. А портреты бывших президентов Штатов в помещении оказались связаны с историей России. Об этом в Telegram-канале сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Любопытно: на фото слово Ukraine поместилось только на левой — западной части карты», — отметил российский политик.
Также Мединский обратил внимание, что в кадр попали президенты А. Линкольн, У. Грант, руководивший страной в период Гражданской войны в США, и Дж. Вашингтон — возглавлял Штаты в годы войны за независимость. Всех их объединяет роль России в судьбе Америки.
Так, в 1780 году российская императрица императрица Екатерина II, без росчерка пера которой ни одна пушка в Европе не могла выстрелить, провозгласила Декларацию о вооруженном морском нейтралитете, которая была обращена к дворам Лондона, Версаля и Мадрида.
«Она избавила новорожденные Соединенные Штаты от английской морской блокады», — указал Мединский.
А в 1863 году Российская Империя «сохранила нацию» американцев. Тогда эскадра адмирала Степана Лесовского встала на рейде Нью-Йорка, эскадра адмирала Андрея Попова — в Сан-Франциско. Действия российских военных назвался «демонстрацией флага».
«Это готовность к действиям по защите США. Флаг был Андреевский», — заключил Мединский.
Недавно в Вашингтоне состоялись переговоры нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и некоторых лидеров стран ЕС. Там же поместили и ту самую карту. Она стала лучшим наглядным пособием для двоечника Зеленского.
На ней изображена Украина с закрашенными розовым цветом территориями, которые перешли под контроль России. А это около 20% земель страны в ее прежних границах — до майдана и до СВО.
Забавен и комментарий главаря киевского режима на этот счет. Не смея в этот ни в чем перечить главе Белого дома, он поблагодарил Трампа за карту и даже признался, что захотел забрать ее с собой на Украину.