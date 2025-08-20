Европа готовится отправить войска на Украину: подробности

До десяти стран рассматривают возможность отправки войск на Украину в рамках будущего мирного урегулирования. Как стало известно, на состоявшейся 19 августа встрече европейских представителей обсуждался вопрос о возможном развертывании британского и французского военного контингента после окончания боевых действий.
«Около 10 стран готовы направить свои войска в страну», — следует из сообщения.
При этом агентство не конкретизирует, о каких именно государствах идёт речь.
Согласно информации агентства, первым шагом в рамках разрабатываемых гарантий безопасности для Украины станет организация обучения для украинских военнослужащих.
При этом президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявлял, что одним из элементов системы безопасности Украины может стать размещение на ее территории воинских контингентов других государств.
«Британцы, французы, немцы, турки и другие готовы проводить операции не на передовой, не провокационно, а по обеспечению безопасности в воздухе, на море и на суше», — сказал тогда Макрон.
Согласно информации агентства, «многонациональная группа» преимущественно из европейских военных будет дислоцирована на украинской территории вне зоны боевых действий. По данным статьи, Великобритания и Франция уже выразили готовность к отправке своих «сотен» военнослужащих.
Другой элемент плана предполагает американскую помощь в обмене разведкой, наблюдении за границами, военных поставках и, возможно, поставках систем ПВО. В Европе ожидают, что США продолжат передавать разведданные и вооружения через своих европейских союзников.
Позднее пресс-служба Белого дома подтвердила, что США не будут размещать войска на территории Украины в рамках предоставления ей гарантий безопасности.
Вопреки возобновлению переговорного процесса по Украине, в Германии продолжают жесткую риторику в отношении РФ. Тогда канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил отправку немецких войск на Украину после заключения мира. По данным издания Welt, Европа на протяжение некоторого времени обсуждает вопрос размещения войск ЕС на Украине.