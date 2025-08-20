В Омске появился современный протезно-ортопедический центр реабилитации

Одним из участников встречи стал Алексей Транцев, который получил инвалидность в 2008 году. По его словам, первый протез руки ему помогли приобрести в 2012 году по социальной программе, однако на тот момент не было ни полноценной реабилитации, ни обучения работе с устройством. Позднее он использовал зарубежные протезы, но два года назад перешел на отечественный бионический протез, изготовленный в центре «Орто-Инновации Омск».