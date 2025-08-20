В Омске появился современный протезно-ортопедический центр реабилитации

В Омске откроется специализированный центр реабилитации на базе протезно-ортопедического центра. Накануне в фонде «Защитники Отечества» состоялась встреча амбассадоров компании с участниками СВО, которые либо уже получили протезы, либо планируют это сделать.
Одним из участников встречи стал Алексей Транцев, который получил инвалидность в 2008 году. По его словам, первый протез руки ему помогли приобрести в 2012 году по социальной программе, однако на тот момент не было ни полноценной реабилитации, ни обучения работе с устройством. Позднее он использовал зарубежные протезы, но два года назад перешел на отечественный бионический протез, изготовленный в центре «Орто-Инновации Омск».
«Сейчас с гордостью могу сказать, что наши отечественные протезы, как рук, так и ног, ничем не уступают самым современным международным аналогам. Металлические пальцы с потрясающей функциональностью, программирование через Bluetooth со смартфона или ноутбука, возможность настроить более 30 видов жестов и хватов — все это создает идеальное решение для пользователя», — поделился Алексей Транцев.
Открытие центра реабилитации станет важным этапом в развитии отечественных технологий протезирования и поможет людям быстрее адаптироваться к новым условиям жизни.
