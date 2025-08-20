Ричмонд
Врач развеяла миф о пользе сливочного масла перед употреблением алкоголя

Врач Тимощенко: Сливочное масло в сочетании с алкоголем вызывает тошноту.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Популярный совет съесть сливочное масло перед застольем, чтобы медленнее пьянеть, оказался не только бесполезным, но и опасным. Об этом рассказала гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко в беседе с NEWS.ru.

— Скорость опьянения зависит от многих факторов: количества алкоголя, пищи, особенностей работы печени. Масло почти не замедляет всасывание спиртного, но может нарушить моторику желудка и вызвать чувство тяжести. Это миф, который способен навредить, — пояснила врач.

Она предупредила, что сочетание жирных продуктов со спиртным провоцирует тошноту, рвоту и обострение хронических болезней. Особенно рискуют люди с проблемами желчного пузыря или поджелудочной железы — у них может начаться желчная колика или даже панкреатит.