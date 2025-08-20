Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 августа

Козероги в начале дня могут столкнуться с мелкими неприятностями и недоразумениями, но это не заставит их нервничать. Ближе к вечеру вы почувствуете прилив сил и сможете настроиться на продуктивность. Этот день подходит для того, чтобы взяться за дела, которые долго откладывали. Возможно, у вас появятся новые идеи для работы и бизнеса.