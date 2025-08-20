Суд в Новосибирске рассмотрит иск СО РАН о выселении академика Асеева

Советский районный суд Новосибирска принял к рассмотрению иск Сибирского отделения РАН о выселении академика Александра Асеева из ведомственного коттеджа. Об этом сообщает «Прецедент».
Ранее этот объект фигурировал в уголовном деле о мошенничестве, по которому Асеев был осужден. В мае текущего года судимость с бывшего председателя СО РАН была снята.
Согласно ответу прокуратуры, опубликованному общественным деятелем Евгением Митрофановым, коттедж на улице Мальцева в Академгородке принадлежит Российской Федерации и с октября прошлого года находится в оперативном управлении СО РАН.
Прокуратура Советского района внесла представление руководству Сибирского отделения из-за непринятия мер по возврату объекта, после чего ведомство обратилось в суд.
Разбирательство по делу о выселении академика и его семьи назначено на сентябрь.
Напомним, в июне 2023 года Александр Асеев был признан виновным в мошенничестве и получил 4 года условно со штрафом 500 тысяч рублей. По версии следствия, он организовал ремонт коттеджа силами СО РАН и оформил недвижимость на свою дочь по подложным документам.
Александр Асеев продолжает отрицать свою вину в истории с ведомственным коттеджем и настаивает, что жилье принадлежит ему законно.