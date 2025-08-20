Суд в Новосибирске рассмотрит иск СО РАН о выселении академика Асеева

Напомним, в июне 2023 года Александр Асеев был признан виновным в мошенничестве и получил 4 года условно со штрафом 500 тысяч рублей. По версии следствия, он организовал ремонт коттеджа силами СО РАН и оформил недвижимость на свою дочь по подложным документам.