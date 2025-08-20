Ричмонд
Посадка и высадка пассажиров перенесена на речной вокзал в Хабаровске

Изменения связаны со спадом уровня воды в Амуре.

Источник: Комсомольская правда

С 22 августа в Хабаровске изменится схема посадки и высадки пассажиров речных маршрутов. По информации администрации города, теперь все рейсы будут отправляться и прибывать к остановке «Речной вокзал». Такое решение связано с понижением уровня воды и изменением навигационной обстановки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Причиной изменений стал спад уровня воды в реке Амур. Для безопасности и удобства пассажиров было принято решение временно перенести основной причал.

Уточнить актуальную информацию о движении можно у диспетчера ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» по телефону: 8 924−310−61−39.