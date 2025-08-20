Жителям омского Черлака посоветовали временно перейти на воду в бутылках

В минувший вторник, 19 августа 2025 года, представители администрации Черлакского района Омской области обратились к жителям ряда населенных пунктов, включая местный райцентр, по поводу качества воды.
«Администрация Черлакского муниципального района уведомляет о временном ухудшении качества питьевой воды в р. п. Черлак, с. Татарка, с. Соляное, д. Ольховка, с. Елизаветинка, ст. Черлак, с. Красный Октябрь, д. Целинное, д. Михайловка, д. Погранично-Григорьевка, с. Южно-Подольск Черлакского района Омской области», — обозначено в официальной публикации.
Озвучено, что ежедневно с полуночи до 7 утра запускается промывка и дезинфекция систем водоснабжения на указанной территории. Работы, судя по всему, завершатся после получения лабораторного заключения специалистов о соответствии воды нормам и ее безопасности для граждан.
Черлакские власти выступили с предложением о временном переходе жителей указанных населенных пунктов на бутилированную или кипяченую воду для приготовления пищи и питья, а также отказа по возможности от пользования водой в период проведения работ — с 00:00 до 07:00.
Стоит отметить, что с наступлением лета 2025 года жители Черлакского района жаловались на качество воды. Вероятно, это привело к обозначенным мерам.