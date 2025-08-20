В Новосибирске назвали самые популярные специальности в НГУ в 2025 году

В Новосибирском государственном университете подвели итоги приёмной кампании. Всего на бюджетные места в НГУ зачислили 1 333 студента. В целом по бакалавриату и специалитету поступило свыше 23 тысяч заявок — рост составил 17% к прошлому году. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Самым конкурентным направлением оказалась «Юриспруденция» — сюда претендовали 67 человек на одно место. На втором месте — «Лингвистика» с конкурсом 44 человека на место. Далее идут «Бизнес-информатика» (42 человека на место), «Социология» (34 человека на место) и направление «Информатика и вычислительная техника. Компьютерные науки и системотехника» (33 человека на место).
В среднем проходной балл на бюджет сохранился на уровне прошлого года и составил около 85 баллов.