В Новосибирске назвали самые популярные специальности в НГУ в 2025 году

В Новосибирском государственном университете подвели итоги приёмной кампании. Всего на бюджетные места в НГУ зачислили 1 333 студента. В целом по бакалавриату и специалитету поступило свыше 23 тысяч заявок — рост составил 17% к прошлому году. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.