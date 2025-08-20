Находкинские врачи спасли участника СВО после клинической смерти

Как отмечает пресс-служба медучреждения, мужчина средних лет прибыл домой в отпуск. В один из дней он почувствовал давящие боли в груди и решил заехать в «скорую». Заболевание развивалось стремительно — на станции скорой помощи пациент потерял сознание, его сердце остановилось на 10 минут.