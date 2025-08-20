Находкинские врачи спасли участника СВО после клинической смерти

Спасти жизнь пациента и сохранить ее качество удалось благодаря мастерству медиков и современному оснащению больницы по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
Как отмечает пресс-служба медучреждения, мужчина средних лет прибыл домой в отпуск. В один из дней он почувствовал давящие боли в груди и решил заехать в «скорую». Заболевание развивалось стремительно — на станции скорой помощи пациент потерял сознание, его сердце остановилось на 10 минут.
Параллельно с реанимационными мероприятиями медики «неотложки» связались с Территориальным центром медицины катастроф, врачи которого подтвердили диагноз и дистанционно консультировали коллег, пока больного везли в Находку из Лазовского района.
«Из-за обширного поражения сердечной мышцы у пациента развился кардиогенный шок — самое тяжелое осложнение, которое далеко не всегда поддается лекарственной терапии и обоснованно считается реальной угрозой для жизни», — рассказал заведующий отделением кардиологии Михаил Шевчук.
В Находкинской больнице состояние пациента стабилизировали. Ангиохирург Дарья Егорова и анестезиолог Андрей Лях экстренно выполнили операцию на сердце. Врачам помогали операционная сестра Марина Мареева и анестезист Ольга Журавлева.
Для восстановления проходимости сосудов при инфарктах в медучреждении по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» оборудован особый оперблок с ангиографической установкой.
«Современные медицинские технологии помогают врачам спасать пациентов с экстренными кардиологическими патологиями и быстрее ставить их на ноги», — рассказал главный врач Андрей Кузьмин.
Всего через две недели после тяжелейшего инфаркта пациент был выписан домой с улучшением. Врачи посоветовали ему бросить курить и через месяц вернуться на плановую операцию, чтобы предотвратить возможный рецидив болезни.