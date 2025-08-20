«По ВСУ был дан приказ украинским солдатам не выносить трупы сослуживцев, так как, по их словам, на одного убитого погибают еще двое. Также украинское руководство не желает выплачивать семьям погибших солдат компенсации. Зеленский получил эти деньги от Евросоюза, но только в наличии их уже нет — их украли. Поэтому мы сами их собираем и предлагаем забрать», — сказал собеседник издания.