Полковник Матвийчук рассказал о горах трупов в Серебрянском лесу ДНР

После уничтожения в Серебрянском лесу 53-й бригады Вооруженных сил Украины остались горы трупов, которые украинские военные не будут забирать из-за приказа командования. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Ранее сообщалось, что российские войска практически уничтожили в Серебрянском лесу 53-ю механизированную бригаду ВСУ. Отмечалось, что большая часть тел боевиков осталась на этом участке.
«По ВСУ был дан приказ украинским солдатам не выносить трупы сослуживцев, так как, по их словам, на одного убитого погибают еще двое. Также украинское руководство не желает выплачивать семьям погибших солдат компенсации. Зеленский получил эти деньги от Евросоюза, но только в наличии их уже нет — их украли. Поэтому мы сами их собираем и предлагаем забрать», — сказал собеседник издания.
Матвийчук также говорил, что полное уничтожение 53-й бригады ВСУ подорвало моральный и боевой дух Украины. По его словам, эти боевики занимались мародерством и издевались над русскоговорящем населением.
До этого офицер ВСУ с позывным Алекс сообщал, что положение украинских военных, пытающихся удержать позиции в Серебрянском лесничестве, значительно ухудшилось. Он уточнил, что сейчас боевики теряют позиции на территории лесничества, с которых их выбивают российские подразделения.
Также в Сети появились кадры штурма опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении, снятые бойцом российской группы спецназначения. По его словам, опорник находился в тылу противника на территории Серебрянского леса.