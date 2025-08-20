Губернатор Демешин открыл канал в национальном мессенджере МАХ

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поддержал общероссийскую тенденцию и объявил об открытии своего канала в новом национальном мессенджере MAX. Он подчеркнул, что у российского приложения предусмотрен богатый функционал, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Дорогие друзья, у нас появился ещё один инструмент для коммуникации, подписывайтесь на мой канал в национальном мессенджере Max и будьте в курсе всего самого важного, что происходит у нас в Хабаровском крае, — сообщил Дмитрий Демешин. — Скачать приложение просто, а с сентября этого года оно будет предустановлено на всех смартфонах, которые продают в России. В Max обеспечена анонимность подписчиков и легко настроить уведомления о новых сообщениях. Выбирайте наше, российское!
По данным пресс-службы мессенджера, по состоянию на 19 августа 2025 года в приложении MAX зарегистрировались более 18 миллионов пользователей.
Активнее всего новую программу используют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Казани. Порядка 73% пользователей установили приложение на систему Android, 26% регистраций приходится на операционную систему iOS, а один процент — на версии для ПК-пользователей.