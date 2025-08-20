Губернатор Демешин открыл канал в национальном мессенджере МАХ

— Дорогие друзья, у нас появился ещё один инструмент для коммуникации, подписывайтесь на мой канал в национальном мессенджере Max и будьте в курсе всего самого важного, что происходит у нас в Хабаровском крае, — сообщил Дмитрий Демешин. — Скачать приложение просто, а с сентября этого года оно будет предустановлено на всех смартфонах, которые продают в России. В Max обеспечена анонимность подписчиков и легко настроить уведомления о новых сообщениях. Выбирайте наше, российское!