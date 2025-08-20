Челябинскую область выбрали для всероссийской апробации «Разговоров о важном» в детсадах

В списке регионов, в которых будет проходить «приземление» проекта на детсадовский возраст, находится и Челябинская область. Проект стартует в детсадах уже в сентябре-ноябре 2025 года. Воспитателей проведут для начала через серию методических совещаний, после чего они начнут работать с материалами, которые специально для этого проекта подготовили специалисты Института изучения детства, семьи и воспитания, действующего при министерстве просвещения Российской Федерации.
Регионы, которые примут участие в пилотном запуске, выбирались после анализа их активности в развитии инновационных подходов в дошкольном воспитании. Опыт Челябинской области в этой части был признан заслуживающим внимания. Всего по всей России к апробации «Разговоров о важном» привлекут сто дошкольных учреждений. Занятия будут проводить в группах, которые посещают дети от трех до семи лет.
Кроме Челябинской области в «пилотном» списке оказались еще три региона Уральского федерального округа — Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская и Свердловская области.
