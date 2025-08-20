Челябинскую область выбрали для всероссийской апробации «Разговоров о важном» в детсадах

В списке регионов, в которых будет проходить «приземление» проекта на детсадовский возраст, находится и Челябинская область. Проект стартует в детсадах уже в сентябре-ноябре 2025 года. Воспитателей проведут для начала через серию методических совещаний, после чего они начнут работать с материалами, которые специально для этого проекта подготовили специалисты Института изучения детства, семьи и воспитания, действующего при министерстве просвещения Российской Федерации.