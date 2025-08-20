Две жительницы Новосибирска пойдут под суд за организацию подпольного казино

Сибирячки открыли «клуб» на территории Ленинского района, он просуществовал восемь месяцев.
В Новосибирске завершено следствие по двум уголовным делам, касающимся нелегальной организации азартных игр и их проведения. Об этом сообщили в СК РФ по НСО.
Следственным комитетом России по Новосибирской области окончено расследование двух уголовных дел, фигурантками которых являются две жительницы региона. Им предъявлены обвинения по статье о незаконной организации и проведении азартных игр с применением игрового оборудования за пределами игорной зоны, совершенных организованной группой лиц.
Согласно материалам следствия, установлено, что в период с сентября 2024 года по май 2025 года две жительницы Новосибирска, действуя в составе организованной группы с другими лицами, организовали работу подпольного игорного клуба в Ленинском районе города.
В данном клубе проводились азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, а также игрового оборудования, представленного персональными компьютерами с предустановленным игровым программным обеспечением.