Две жительницы Новосибирска пойдут под суд за организацию подпольного казино

Следственным комитетом России по Новосибирской области окончено расследование двух уголовных дел, фигурантками которых являются две жительницы региона. Им предъявлены обвинения по статье о незаконной организации и проведении азартных игр с применением игрового оборудования за пределами игорной зоны, совершенных организованной группой лиц.