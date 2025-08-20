Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две жительницы Новосибирска пойдут под суд за организацию подпольного казино

Сибирячки открыли «клуб» на территории Ленинского района, он просуществовал восемь месяцев.

Сибирячки открыли «клуб» на территории Ленинского района, он просуществовал восемь месяцев.

В Новосибирске завершено следствие по двум уголовным делам, касающимся нелегальной организации азартных игр и их проведения. Об этом сообщили в СК РФ по НСО.

Следственным комитетом России по Новосибирской области окончено расследование двух уголовных дел, фигурантками которых являются две жительницы региона. Им предъявлены обвинения по статье о незаконной организации и проведении азартных игр с применением игрового оборудования за пределами игорной зоны, совершенных организованной группой лиц.

Согласно материалам следствия, установлено, что в период с сентября 2024 года по май 2025 года две жительницы Новосибирска, действуя в составе организованной группы с другими лицами, организовали работу подпольного игорного клуба в Ленинском районе города.

В данном клубе проводились азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, а также игрового оборудования, представленного персональными компьютерами с предустановленным игровым программным обеспечением.