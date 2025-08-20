Пауки-осы поселились уже в 20 регионах России и продолжат экспансию

Пауки захватывают новые территории.
Пауки-осы (аргиопы Брюнниха) уже замечены в 20 российских регионах и они продолжают вторгаться в новые территории. Укусы этих членистоногих очень болезненны для человека. Об этом рассказал руководитель отдела международного сотрудничества ФГБУ «ВНИИ Экология» Руслан Бутовский.
«При благоприятных климатических условиях пауки-осы могут стать постоянными обитателями Центральной России. Затем они распространятся дальше», — передает газета «Известия» слова Бутовского.
Недавно опасных пауков обнаружили в Нижегородской, Челябинской, Тульской, Московской, Липецкой, Владимирской, Калужской областях, а также в Москве. Аргиопы Брюнниха вполне могут добраться до Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Санкт-Петербурга, а также до Брянской, Смоленской, Кировской, Вологодской, Псковской и Новгородской областей, отмечает издание.
Укус паука-осы по степени болезненности сравним с укусом обычной осы и, как правило, сопровождается появлением припухлости. У отдельных людей возможно развитие аллергической реакции, в редких случаях способной привести к анафилактическому шоку. Владельцы дачных участков отмечают, что ранее подобный вид встречался нечасто, однако в настоящее время он массово распространяется. Эксперты-энтомологи считают, что из-за повышения температуры воздуха полосатый паук активно размножается не только в южных регионах, но также осваивает более северные районы. Кроме того, этот вид способен обитать и в городских парках.