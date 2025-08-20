Пауки-осы поселились уже в 20 регионах России и продолжат экспансию

Укус паука-осы по степени болезненности сравним с укусом обычной осы и, как правило, сопровождается появлением припухлости. У отдельных людей возможно развитие аллергической реакции, в редких случаях способной привести к анафилактическому шоку. Владельцы дачных участков отмечают, что ранее подобный вид встречался нечасто, однако в настоящее время он массово распространяется. Эксперты-энтомологи считают, что из-за повышения температуры воздуха полосатый паук активно размножается не только в южных регионах, но также осваивает более северные районы. Кроме того, этот вид способен обитать и в городских парках.