Суровая романтика Сибири: ТВ-3 показало, как в Красноярске снимали второй сезон «Ронина»

По сюжету нового сезона Иван Доронин (Дмитрий Паламарчук) возвращается из Санкт-Петербурга в родное село Медвежье вместе с сыновьями. Герой вновь надевает форму почтальона, но фактически продолжает выполнять миссию защитника — на этот раз ему предстоит столкнуться с криминальными интригами вокруг крупного земельного участка, доставшегося его сыну в наследство.