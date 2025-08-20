Суровая романтика Сибири: ТВ-3 показало, как в Красноярске снимали второй сезон «Ронина»

Проект, ставший лидером эфирного слота в январе 2025 года с долей 8,5%, готовит зрителям новые повороты сюжета и масштабные съемки в сибирских локациях.
По сюжету нового сезона Иван Доронин (Дмитрий Паламарчук) возвращается из Санкт-Петербурга в родное село Медвежье вместе с сыновьями. Герой вновь надевает форму почтальона, но фактически продолжает выполнять миссию защитника — на этот раз ему предстоит столкнуться с криминальными интригами вокруг крупного земельного участка, доставшегося его сыну в наследство.
Съемочная группа работает, используя уникальные природные локации Красноярска, Овсянки и Дивногорска. Как отмечает режиссер-постановщик Игорь Драка: «Сибирь остается полноценным персонажем сериала — суровая, честная и невероятно кинематографичная. Мы усилили как личные драмы героев, так и зрелищность экшн-сцен».
В новом сезоне зрителей ждут не только встречи с полюбившимися героями — отцом Семёном (Владимир Мясников) и возлюбленной Алёной (Любовь Баханкова), но и появление новых персонажей, чьи судьбы переплетутся в напряженном повествовании.
Премьера второго сезона запланирована на 2025 год.