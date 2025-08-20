Ричмонд
Омску выделят дополнительное финансирование на строительство аэропорта «Федоровка»

Такое поручение было дано на встрече губернатора Томской области с президентом Владимиром Путиным.

Источник: Комсомольская правда

На встрече губернатора Омской области Виталия Хоценко с Президентом России были рассмотрены ключевые вопросы развития региона, включая социально-экономические и инфраструктурные проекты. Одним из главных итогов обсуждения стало решение о выделении федерального финансирования для строительства нового аэропорта «Омск — Федоровка».

В ходе переговоров также обсуждались актуальные проблемы региона: состояние дорожной инфраструктуры, вопросы аварийного жилья и поддержки детей-сирот. Губернатор представил Президенту положительную динамику инвестиционных показателей и рост промышленного производства в Омской области.

Строительство аэропорта «Федоровка» — один из крупнейших инфраструктурных проектов региона. Сейчас ведется разработка проектной документации, и до конца текущего года планируется получить положительное заключение экспертизы. Это позволит начать строительные работы уже в 2026 году.

Напомним, в летний период 2024 года региональные власти подписали концессионное соглашение с «Аэропортами регионов» о строительстве аэропорта Омск-Федоровка. Планировалось, что авиаузел стоимостью свыше 43 млрд рублей будет построен к концу 2028 года по проекту бюро «ХВОЯ». В этом году стоимость строительства выросла на 8 млрд рублей — с 43 до 51 млрд рублей. Проект получил одобрение федерального центра и станет важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры Омской области.