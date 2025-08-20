Омску выделят дополнительное финансирование на строительство аэропорта «Федоровка»

Напомним, в летний период 2024 года региональные власти подписали концессионное соглашение с «Аэропортами регионов» о строительстве аэропорта Омск-Федоровка. Планировалось, что авиаузел стоимостью свыше 43 млрд рублей будет построен к концу 2028 года по проекту бюро «ХВОЯ». В этом году стоимость строительства выросла на 8 млрд рублей — с 43 до 51 млрд рублей. Проект получил одобрение федерального центра и станет важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры Омской области.