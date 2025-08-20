Названо число пользователей, зарегистрировавшихся в мессенджере MAX: счет идет на десятки миллионов

Более 18 миллионов пользователей зарегистрировались в национальном мессенджере MAX с момента его запуска. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.
«В МАХ зарегистрировались 18 миллионов пользователей. Активнее всего регистрируются в МАХ жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Казани», — говорится в релизе.
При этом, подавляющее большинство пользователей, 73 процента, зарегистрировалась с мобильной операционной системой Android. Еще 26 процентов регистраций приходится на операционную систему iOS, а одни процент — на версии для ПК-пользователей.
Примечательно, что с момента запуска пользователи уже отправили больше 200 миллионов сообщений и совершили около 30 миллионов звонков. В среднем голосовой вызов продолжался восемь минут, а групповой звонок — почти 48 минут. При этом число групповых чатов уже превышает 700 тысяч.
Сегодня мессенджер тестируют больше 300 авторов. Это блогеры, СМИ, звезды, инфлюенсеры и ведомства. Самыми читаемым каналами стали «Соловьев», «Артемий Лебедев».
А самые популярные авторы в МАХ — Александр Цыпкин, Валя Карнавал, Влад Бумага, Юлия Меньшова и Ирина Хакамада.
Накануне сообщалось, что в национальном мессенджере Max появится еще один полезный цифровой сервис: в него внедрили коммуникационную платформу «Сферум». Теперь у педагогов, учеников и родителей появится новый, удобный и безопасный инструмент для общения. Образовательное пространство запустят уже с начала нового учебного года.
В последние недели жители Томска начали активно переходить на отечественный аналог — мессенджер MAX. Этот сервис позиционируется как безопасная и быстрая альтернатива зарубежным приложениям.
В начале июня этого года в России запустили бета-версию мессенджера Max. Полностью отечественная разработка. Что-то вроде WhatsApp* и Telegram. Но безопаснее и функциональнее, обещают в Минцифры. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе MAX будет «дочка» VK — «Коммуникационная платформа».
*Принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена.