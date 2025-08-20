Ричмонд
Марафон «Мосты Владивостока» пройдет в Приморье 27 сентября

27 сентября во Владивостоке пройдет девятый Galaxy Vladivostok Marathon, в котором ожидается участие более 5000 бегунов из России и зарубежья, сообщили в администрации Владивостока.

Старт и финиш забега разместятся на центральной площади города. Участникам предложат дистанции 3, 7, 10, 21,1, 28 и 42,2 км, а также детский забег на 1 км и паралимпийскую дистанцию. Отдельно пройдет корпоративный чемпионат.

Призовой фонд превысит 1 млн рублей, а бегуны на марафонской дистанции получат ценные призы от DNS.

На трассе организуют точки питания с водой, бананами и финиками, а для тех, кто не сможет завершить дистанции.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию. Все подробную информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте.