Марафон «Мосты Владивостока» пройдет в Приморье 27 сентября

Старт и финиш забега разместятся на центральной площади города. Участникам предложат дистанции 3, 7, 10, 21,1, 28 и 42,2 км, а также детский забег на 1 км и паралимпийскую дистанцию. Отдельно пройдет корпоративный чемпионат.
Призовой фонд превысит 1 млн рублей, а бегуны на марафонской дистанции получат ценные призы от DNS.
На трассе организуют точки питания с водой, бананами и финиками, а для тех, кто не сможет завершить дистанции.
Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию. Все подробную информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте.