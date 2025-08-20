Спасатель Киселев объяснил сложность эвакуации альпинистки с пика Победы

Российскую альпинистку Наталью Наговицыну, которая уже неделю находится на вершине пика Победы в Киргизии в ожидании помощи, не могут эвакуировать из-за сложности самой горы. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.
«Это самая сложная гора в Советском Союзе. С продвижением прогресса в альпинизме многие маршруты становятся как-то проще, а это вершина остается на прежнем уровне и останется еще на протяжении долгого времени. Сама структура горы такая, что вершина находится в конце длинного протяженного некрутого гребня, который на высоте 7 километров. То есть человек поднимается на эту высоту, а потом еще примерно около 10 километров на этой высоте по сугробам под штормовыми ветрами с опасностью срыва идет к вершине. А когда он доходит до вершины, то кажется же, что все отлично, но телепорта не существует — надо еще как-то набраться сил и пройти этот путь обратно, чтобы спуститься с горы», — сказал собеседник издания.
Киселев отметил, что спасатели, проводя операцию по эвакуации пострадавшего человека, сами очень сильно рискуют своей жизнью.
«Спасатели сами очень сильно рискуют жизнью в подобных ситуациях. Когда человека нужно эвакуировать, его кладут на какие-то носилки, тащат по снегу, рискуя тем, что если он соскочит с гребня и полетит в пропасть, то утащит за собой спасателей. Плюс они же еще передвигаются в условиях гипоксии, а это достаточно сложно. Также эвакуировать человека с такой высоты непросто и при помощи авиации, потому что любой чуть более сильный порыв ветра для пилота — это смертельная опасность, так как сам вертолет нестабилен. Это люди, которые однозначно очень сильно рискуют. Поэтому такие операции уникально сложные», — добавил эксперт.
Ранее пресс-секретарь киргизского оборонного ведомства Алмаз Сарбанов сообщал, что операцией по эвакуации Наговицыной займется Минобороны Киргизии. По его словам, 17 августа была предпринята попытка спасти ее, но из-за погодных условий она не увенчалась успехом.
12 августа напарник Наговицыной оказал альпинистке первую помощь и ушел за подкреплением, на следующий день два скалолаза укутали женщину в спальный мешок, но эвакуировать не смогли.
До этого стало известно, что российская альпинистка сломала ногу при спуске с горы 12 августа. Женщина оказалась на высоте около 7 тысяч метров без еды, при этом погодные условия не позволяют провести ее эвакуацию.