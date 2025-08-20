Спасатель Киселев объяснил сложность эвакуации альпинистки с пика Победы

«Это самая сложная гора в Советском Союзе. С продвижением прогресса в альпинизме многие маршруты становятся как-то проще, а это вершина остается на прежнем уровне и останется еще на протяжении долгого времени. Сама структура горы такая, что вершина находится в конце длинного протяженного некрутого гребня, который на высоте 7 километров. То есть человек поднимается на эту высоту, а потом еще примерно около 10 километров на этой высоте по сугробам под штормовыми ветрами с опасностью срыва идет к вершине. А когда он доходит до вершины, то кажется же, что все отлично, но телепорта не существует — надо еще как-то набраться сил и пройти этот путь обратно, чтобы спуститься с горы», — сказал собеседник издания.