Концерты и флешмобы пройдут в Хабаровском крае в День флага России

День государственного флага России отмечают 22 августа. В Хабаровском крае пройдут праздничные концерты, викторины, флешмобы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Хабаровске 22 августа на площадке перед сценой, расположенной напротив Универсального краевого спортивного комплекса, состоится яркое и запоминающееся мероприятие, посвящённое одному из главных государственных праздников.
С 17:30 здесь пройдёт концерт, в котором примут участие талантливые артисты и творческие коллективы города. Зрители смогут узнать больше об истории государственного флага России, а также проверить свои знания и эрудицию. Для этого будут организованы викторины и конкурсы, в которых нужно будет вспомнить пословицы и поговорки о флаге.
Завершится концерт ярким и красочным флешмобом. Участники мероприятия с флажками в руках выстроятся в форме триколора, символизируя цвета российского флага.
В Ванино 20 августа с 11:00 пройдет игровая развлекательная программа «День флага». На смотровой площадке около Дома культуры развернут игровые зоны с ростовыми куклами, пройдут мастер-классы. Шахматный клуб «Белая Ладья» пригласит всех желающих на турнир, который пройдет на площади Маяковского.
В Амурске 22 августа пройдет патриотический флешмоб «Гимн России». На городской набережной в 16:00 жители города поднимут ввысь государственные флаги.
Жители Охотска 22 августа пройдут торжественной колонной от площади Ленина до Спортивного стадиона. Шествие начнется в 16:30. На 17:00 запланированы поднятие флага и начало семейных весёлых стартов.