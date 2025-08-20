Ричмонд
Концерты и флешмобы пройдут в Хабаровском крае в День флага России

Гости праздника проверят знания государственной символики России, примут участие в мастер-классах.

Источник: Хабаровский край сегодня

День государственного флага России отмечают 22 августа. В Хабаровском крае пройдут праздничные концерты, викторины, флешмобы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В Хабаровске 22 августа на площадке перед сценой, расположенной напротив Универсального краевого спортивного комплекса, состоится яркое и запоминающееся мероприятие, посвящённое одному из главных государственных праздников.

С 17:30 здесь пройдёт концерт, в котором примут участие талантливые артисты и творческие коллективы города. Зрители смогут узнать больше об истории государственного флага России, а также проверить свои знания и эрудицию. Для этого будут организованы викторины и конкурсы, в которых нужно будет вспомнить пословицы и поговорки о флаге.

Завершится концерт ярким и красочным флешмобом. Участники мероприятия с флажками в руках выстроятся в форме триколора, символизируя цвета российского флага.

В Ванино 20 августа с 11:00 пройдет игровая развлекательная программа «День флага». На смотровой площадке около Дома культуры развернут игровые зоны с ростовыми куклами, пройдут мастер-классы. Шахматный клуб «Белая Ладья» пригласит всех желающих на турнир, который пройдет на площади Маяковского.

В Амурске 22 августа пройдет патриотический флешмоб «Гимн России». На городской набережной в 16:00 жители города поднимут ввысь государственные флаги.

Жители Охотска 22 августа пройдут торжественной колонной от площади Ленина до Спортивного стадиона. Шествие начнется в 16:30. На 17:00 запланированы поднятие флага и начало семейных весёлых стартов.