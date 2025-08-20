Концерты и флешмобы пройдут в Хабаровском крае в День флага России

С 17:30 здесь пройдёт концерт, в котором примут участие талантливые артисты и творческие коллективы города. Зрители смогут узнать больше об истории государственного флага России, а также проверить свои знания и эрудицию. Для этого будут организованы викторины и конкурсы, в которых нужно будет вспомнить пословицы и поговорки о флаге.