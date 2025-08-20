У восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у восточного побережья Камчатки в Тихом океане, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
«Координаты: 50.9169 (градуса — прим. ред.) северной широты, 157.3793 восточной долготы. Магнитуда: 5,0», — отметило учреждение в своём Telegram-канале.
Эпицентр подземных толчков находился в 253 км от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 63,9 км. При этом жители населённых пунктов полуострова землетрясение не ощущали.
Напомним, 18 августа в районе острова Парамушир Сахалинской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,7. Их эпицентр располагался примерно в 97 км от Северо-Курильска.