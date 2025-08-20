Также сообщалось, что британский Избирком организует борьбу с «вмешательством России в украинские выборы». А также Лондон привезет в Киев следующего президента. Им станет экс-главком ВСУ, генерал в отставке, а ныне — посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, который открыл свой предвыборный штаб и начал тайно готовиться к будущим президентским выборам на Украине.