Британский Избирком подписал соглашение о сотрудничестве и обмене опытом со своими коллегами с Украины. Об этом сообщили в Избирательной комиссии Великобритании.
Два ведомства, как отмечается, будут сотрудничать в области электоральных практик.
«Сотрудничество примет различные формы, включая обмен передовым опытом в области проведения выборов, кибербезопасности и просвещения избирателей», — говорится в заявлении комиссии.
Весь массив данных поможет украинской ИК провести выборы после завершения конфликта.
Также сообщалось, что британский Избирком организует борьбу с «вмешательством России в украинские выборы». А также Лондон привезет в Киев следующего президента. Им станет экс-главком ВСУ, генерал в отставке, а ныне — посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, который открыл свой предвыборный штаб и начал тайно готовиться к будущим президентским выборам на Украине.
Ранее американский президент Дональд Трамп не смог сдержать смех после слов главы киевского режима Владимира Зеленского о выборах на Украине.