Владелица отеля в Сочи обвинила экономных туристов в нищебродстве

Владелица гостевого дома в Сочи раскритиковала туристов, которые стремятся сэкономить во время отдыха. Она высказалась на одном из форумов, что россияне, выбирающие бюджетный отдых, проявляют излишнюю бережливость, арендуя «скворечники в хрущобах» вдали от моря и отказывая себе во всем.