Эксперт Достов предупредил, что можно случайно оплатить чужой счет улыбкой

«Если кто-то собирается оплачивать улыбкой и в этот момент вы неосторожно окажетесь напротив терминала, еще при этом улыбнетесь, есть шанс, что это сработает. Ваша улыбка может сыграть роль бесконтактной карточки и у вас спишут средства за чужие покупки», — объяснил он.