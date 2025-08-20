Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Достов предупредил, что можно случайно оплатить чужой счет улыбкой

По словам эксперта, технически такой вариант возможен при некоторых условиях.

Источник: Аргументы и факты

Россияне могут случайно оплатить чужие покупки или счет в кафе улыбкой. Как объяснил aif.ru председатель Ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов, технически такой вариант возможен.

«Если кто-то собирается оплачивать улыбкой и в этот момент вы неосторожно окажетесь напротив терминала, еще при этом улыбнетесь, есть шанс, что это сработает. Ваша улыбка может сыграть роль бесконтактной карточки и у вас спишут средства за чужие покупки», — объяснил он.

Эксперт уточнил, что это будет абсолютно правильная транзакция с точки зрения системы.

«Такой сценарий, на самом деле, очень маловероятен. Большой практики разбора таких ситуаций я думаю, пока нет, потому что улыбкой платят не так уж часто», — добавил он.

Ранее сотрудник Центра информатизации образования Калининграда Дмитрий Кулагин поделился в соцсетях историей о том, что случайно улыбкой оплатил товар другого покупателя.