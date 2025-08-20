Эксперт Достов предупредил, что можно случайно оплатить чужой счет улыбкой

Россияне могут случайно оплатить чужие покупки или счет в кафе улыбкой. Как объяснил aif.ru председатель Ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов, технически такой вариант возможен.
«Если кто-то собирается оплачивать улыбкой и в этот момент вы неосторожно окажетесь напротив терминала, еще при этом улыбнетесь, есть шанс, что это сработает. Ваша улыбка может сыграть роль бесконтактной карточки и у вас спишут средства за чужие покупки», — объяснил он.
Эксперт уточнил, что это будет абсолютно правильная транзакция с точки зрения системы.
«Такой сценарий, на самом деле, очень маловероятен. Большой практики разбора таких ситуаций я думаю, пока нет, потому что улыбкой платят не так уж часто», — добавил он.
Ранее сотрудник Центра информатизации образования Калининграда Дмитрий Кулагин поделился в соцсетях историей о том, что случайно улыбкой оплатил товар другого покупателя.