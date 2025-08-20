Жители омской Тавричанки не спешат в пункты временного размещения

В региональных органах МЧС привели данные о паводковой обстановке на территории Таврического района Омской области по состоянию на утро среды, 20 августа 2025 года.
Судя по официальным данным, вода за сутки достигла еще нескольких жилых домов, тогда как число подтопленных участков выросло более чем на полсотни — с 63 и 135 до 65 и 195 соответственно.
Вместе с тем обозначена ситуация по пунктам временного размещения пострадавших от паводка: их по-прежнему насчитывается 11, при этом отмечается, что они не востребованы — «размещенных жителей нет».
В минувший вторник, 19 августа 2025 года, глава региона Виталий Хоценко сообщал о визите в Таврический район для контроля за паводковой ситуацией. На месте он заручился поддержкой местной жительницы Татьяны Лесковской, обещавшей держать губернатора в курсе о развитии событий.