Стало известно, сколько могут удержать из пенсии за долги

С февраля 2022 года должники получили право сохранять прожиточный минимум при удержаниях по исполнительному производству. Эта мера действует только по заявлению: если не обратиться с соответствующим заявлением, удержания будут производиться по максимальному лимиту, что может привести к снижению дохода ниже прожиточного минимума. Однако при взыскании алиментов на несовершеннолетних, компенсации вреда здоровью, в связи со смертью кормильца или ущерба от преступления механизм сохранения прожиточного минимума не применяется.