Новосибирские подростки-зацеперы увлеклись смертельной забавой

Ребята цепляются за троллейбусы и проезжают несколько остановок. В Госавтоинспекции призывают родителей провести беседы с детьми — «игры» могут обернуться трагедией.

Новосибирские подростки увлеклись смертельной забавой. Кадрами с ребятами-зацеперами поделились «Вести Новосибирск».

Опасность заключается не только в падении с движущегося транспорта, но и в риске попасть под колеса или получить удар током от контактной сети. Экстремальные развлечения, которые кажутся подросткам захватывающими, на самом деле несут в себе реальную угрозу жизни и здоровью.

Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют родителям не оставаться равнодушными и открыто обсуждать с детьми все риски, связанные с подобными «развлечениями», а также предлагать им безопасные альтернативы для проведения досуга.