Уиткофф раскрыл, сколько часов он разговаривал с Путиным

По словам спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, его общение с президентом РФ Владимиром Путиным и его командой заняло около 25 часов.
По словам спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и окружением длились в сумме почти сутки. Об этом он заявил в интервью Fox News 19 августа.
Уиткофф уточнил, что общая продолжительность его личного общения с Владимиром Путиным, а также с его помощником Юрием Ушаковым и главой МИД Сергеем Лавровым, составила приблизительно 24−25 часов.
Напомним, что накануне США и Россия договорились о предоставлении Украине гарантий безопасности. По словам спецпосланника, согласованные договоренности стали «мощными».
Кроме этого, Уиткофф также подчеркнул, что Москва согласилась на компромисс по поводу пяти областей Украины.