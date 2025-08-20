Ричмонд
Уиткофф раскрыл, сколько часов он разговаривал с Путиным

Уиткофф рассказал, что провел с Путиным и его окружением около 25 часов.

Источник: Комсомольская правда

По словам спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, его общение с президентом РФ Владимиром Путиным и его командой заняло около 25 часов.

По словам спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и окружением длились в сумме почти сутки. Об этом он заявил в интервью Fox News 19 августа.

Уиткофф уточнил, что общая продолжительность его личного общения с Владимиром Путиным, а также с его помощником Юрием Ушаковым и главой МИД Сергеем Лавровым, составила приблизительно 24−25 часов.

Напомним, что накануне США и Россия договорились о предоставлении Украине гарантий безопасности. По словам спецпосланника, согласованные договоренности стали «мощными».

Кроме этого, Уиткофф также подчеркнул, что Москва согласилась на компромисс по поводу пяти областей Украины.

